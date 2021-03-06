РУСАДА сообщило о дисквалификации фигуристки Марии Сотсковой за употребление фуросемида на 10 лет

Мария Сотскова Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российская фигуристка Мария Сотскова дисквалифицирована на десять лет за употребление запрещенного вещества фуросемида, а также фальсификацию документов. Об этом говорится в материалах Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

В минувшую среду, 3 марта, исполком Федерации фигурного катания на коньках России принял решение дисквалифицировать на десять лет Сотскову на основании решения дисциплинарного антидопингового комитета РУСАДА от 28 августа прошлого года.

Как переедает ТАСС, в материалах РУСАДА говорится о том, что была признана виновной в нарушении трех пунктов «Общероссийских антидопинговых правил», среди которых «Использование или попытка использования спортсменом запрещенной субстанции или запрещенного метода»; «Наличие запрещенной субстанции или ее метаболитов, или маркеров в пробе, взятой у спортсмена»; «Фальсификация или попытка фальсификации в любой составляющей допинг-контроля со стороны спортсмена или иного лица».