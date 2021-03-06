Путин поручил определить ведомство по социальной защите семьи и детей

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 июля определить орган исполнительной власти, который будет отвечать за государственную политику и нормативно-правовое регулирование в сфере защиты семьи и детей. Соответствующие поручение представлено по итогам заседания Совета по реализации госполитики в сфере защиты семьи и детей.

«Рассмотреть вопрос об определении федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере защиты семьи и детей, опеки и попечительства, по разработке мер социальной поддержки семей с детьми», - говорится в поручении главы государства, опубликованном на сайте Кремля.

Кроме того, российский лидер поручил законодательно узаконить услуги по социальному сопровождению детей-сирот и детей, которые остались без попечения родителей, а также представить предложения по совершенствованию российского законодательства в целях предотвращения распространения подростковой токсикомании.

Глава государств также поручил до 1 июля уточнить полномочия органов опеки и попечительства, исключив из несвойственные им функции и закрепив правовые основы межведомственного взаимодействия.