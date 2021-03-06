Пенсионер несколько лет прожил со скелетом жены из-за страха одиночества Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пожилой мужчина, проживающий в ирландском городе Коув несколько лет прожил со скелетом своей супруги, потому что боялся остаться один.

Как пишет The Sun, 78-летний Дэниел Мэлли сообщил, что хранил в доме скелета жены Кристины Мэлли, которая умерла по естественным причинам. Правоохранителям мужчина признался, что не хотел мириться с исчезновением супруги и расставаться с ней после ее смерти.

Тем, кто спрашивал, где находится его жена, Мэлли говорил, что она за границей, но, по данным издания, большинство соседей не знали о ее существовании.

Тело женщины нашли несколько дней назад. Мужчина не сообщал о ее смерти, и медицинские службы забеспокоились, когда Кристина не явилась на вакцинацию.

Полиция начала расследование обстоятельств смерти женщины.

Согласно документам, пара поженилась в 1976-м году, и на данный момент Кристине Мэлли должно было быть за 80 лет.