Москвичей ожидает «барическое дно» 7 марта 2021 Фото: Ольга БОББ

В воскресенье, 7 марта, в Москве ожидает до четверти месячной нормы осадков, штормовой ветер до 20 метров в секунду, а также снижение атмосферного давления. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В воскресенье начнет сказываться влияние теплого атмосферного фронта, связанного с мощным циклоническим пауком североатлантического происхождения, который надвигается на нас с северо-запада. Циклон очень мощный по площади, градиенту и глубине», - приводит РИА Новости слова синоптика, который уточнил, что выпадет до 8-10 миллиметров осадков.

Тишковец предупредил, что снегопад и метель ухудшат видимость до километра и менее, поэтому могут возникнуть проблемы с авиасообщением.

Штормовой ветер, по прогнозам синоптиков, будет 7-12 метров в секунду, в порывах он может достигать 15-20 метров в секунду. Тишковец также предупредил об опасности данного погодного явления, указав на то, что при таких порывах может упасть рекламная конструкция.

Кроме того, атмосферное давление «рухнет на самое барическое дно» - 729 миллиметров ртутного столба. «"Разорвет голову" не только метеозависимым, но и здоровым людям», - предупредил он.

Согласно прогнозам, ночная температура будет минус 6 - минус 11, а днем в столице ноль - минус 2.