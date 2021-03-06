Умер Валентин Курбатов, писатель и литературный критик. Фото: ИТАР-ТАСС/ Михаил Фомичев

Умер Валентин Курбатов, писатель и литературный критик. Литературоведа не стало на 81-м году жизни, сообщил в субботу, 6 марта, заместитель председателя комитета по культуре российской Государственной думы Сергей Шаргунов.

- Да, Валентин Курбатов умер. Он был настоящим подвижником, человеком благородным и глубоким, совестливым литератором. Валентин Курбатов был хранителем старины, автором замечательных произведений и хранителем живого огня нашей античности. Его хотелось не только читать, но и слушать, внимать его словам, - отметил он в интервью агентству ТАСС.

Валентин Курбатов за свою жизни написал более двадцати книг, которые были посвящены классикам русской литературы, а также множество предисловий к собранию сочинений Астафьева, Распутина, Нагибина, Окуджавы и Воробьева. Писатель удостоился премии имени Толстого, медали Пушкина, премии имени Павла Бажова, Горьковской премии, Патриаршей литературной, а также медалью Шукшина.

Литературоведа приняли в Союз писателей СССР в 1978 году, позже он стал академиком Академии российской словесности, секретарем российского Союза писателей, членом правления Союза, членом редколлегий нескольких журналов. Валентин Курбатов входил в жюри премии имени Аполлона Григорьева, большое жюри премии «Национальный бестселлер» и жюри премии «Ясная поляна».