Представители МВД более 1,5 тысячи раз незаконно прослушивали президента Сербии

Представители МВД 1 572 раза незаконно прослушивали президента Сербии Александра Вучича и его родственников. Об этом после заседания Совета нацбезопасности заявил Александр Вулин.

Отмечается, что в этом были задействованы даже высокопоставленные чины ведомства.

- В этом участвовали в том числе отдельные высокопоставленные функционеры МВД. Таким образом были нарушены права человека и тех людей, которых без оснований ставили на прослушку, в том числе президента Вучича и членов его семьи Андрия (брата), Анджелко (отца) и Данила (сына), - сказал Вулин в своем выступлении.

Также министр отметил, что "система грубо и жестоко нарушена".