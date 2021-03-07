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Здоровье

Врач объяснила взаимосвязь группы крови и развития рака

Меньше всего раку подвержены люди с первой группой крови
Юлия КЕКОВАЮлия КЕКОВА
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На предрасположенность к той или иной болезни у человека всегда влияют несколько факторов. Одним из них является связь между группой человека и развитием онкологических заболеваний.

По словам врач-гематолога Юлии Ненашевой, кроме наличия онкозаболеваний связь с группой крови может указывать на определенный вид болезни.

- У пациентов со второй группой крови рак желудка встречается на 20% чаще, чем в общей популяции. А среди пациентов со второй и четвертой группой чаще встречается рак поджелудочной железы. Те пациенты, кто имеет первую группу крови, в принципе менее предрасположены к онкологии, в том числе это касается рака кожи, легких и яичников, - объяснила врач в интервью "Пятому каналу".

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