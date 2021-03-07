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"Около 700 тонн": Глава Ростехнадзора оценил возможный объем углеводородов на месте аварии трубопровода на Оби

Виль отметил, что теперь заявления об отсутствии угрозы окружающей среде вызывают серьезные сомнения
Юлия КЕКОВАЮлия КЕКОВА
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Около 700 тонн углеводородов, по предварительным расчетам, могло находиться в подводном участке трубопровода "Сибуртюменьгаза" в районе Нижневартовска в ХМАО во время аварии, в результате которой произошел пожар на реке Обь. Об этом высказался представитель Ростехнадзора Андрей Виль.

- По предварительным расчетам, в аварийном участке подводного продуктопровода ООО "Запсибтрансгаз" (АО "Сибуртюменьгаз" - управляющая компания) могло находиться около 700 тонн ШФЛУ (широкая фракция легких углеводородов), - говорится в посте главы ведомства в Телеграм-канале.

Виль также отметил, что теперь заявления об отсутствии угрозы окружающей среде вызывают ряд серьезных сомнений.

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