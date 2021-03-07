Польский генерал рассказал о сценарии войны России и НАТО за Калининград

Экс-командующий сухопутными войсками Польши, генерал Вальдемар Скшипчак в статье для издания Defence 24 рассказал об одном из возможных сценариев войны между Россией и НАТО за Калининград.

По словам военного, этот регион имеет ключевое значение в политической и военной стратегии РФ. Скшипчак даже назвал Калининградскую область "воротами" в Балтийское море и на Польскую низменность. Именно через эти места проходит путь в Центральную и Западную Европу.

- Один из возможных вариантов - блокирование переброски натовских подразделений по суше, морю и воздуху на территорию стран Балтии, а также поддержка российской 6-й армии, которая размещается за их восточной границей, - отмечает Скшипчак в статье.