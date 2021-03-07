Врачи прогнозируют рост числа заболевших коронавирусом к середине весны

Врачи прогнозируют рост заболевших коронавирусом к середине весны Фото: Александр ГЛУЗ

Российские врачи в середине этой весны ожидают рост числа заболевших коронавирусной инфекцией. Это связано сразу с несколькими причинами.

Так, по мнению главного врач медцентра "Лидер медицины", врача-инфекциониста Евгения Тимакова, кроме сезонной заболеваемости добавляется и тот фактор снижения иммунитета у людей, которые в самом начале пандемии переболели в легкой и бессимптомной формах.

- Я считаю, что в середине весны, скорее всего, будет не снижение, а наоборот, повышение уровня заболеваемости коронавирусом. Обусловлено это различными факторами. Тем, что иммунитет при covid-19 у людей, которые переболели в легкой и бессимптомной форме, уже будет не на настолько выражен, также будет возможность заболеть повторно людям, которые болели год назад, - рассказал специалист РИА Новости.