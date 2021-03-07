Американские ученые сочли неприемлемой вакцинацию одной дозой препаратов Moderna и Pfizer Фото: REUTERS

Группа американских ученых, сотрудничающих с Управлением по вопросам качества продовольствия и медикаментов при Минздраве и соцслужбах США, считают, что вакцинация с помощью только одной дозы препаратов компанией Moderna и Pfizer не может гарантировать положительный результат сильного иммунитета.

Из-за этого, как предполагают эксперты, у человека, сделавшего прививку, не будет долгосрочной защиты от нового коронавируса. Об этом пишет газета The Wall Street Journal.

- Крайне важно, чтобы эти вакцины применялись тем образом, который был сертифицирован Управлением по вопросам качества продовольствия и медикаментов для предотвращения заражения людей ковидом, - заявил директор Центра биологических оценок и исследований при управлении Питер Маркс.

Напомним, ранее сообщалось, что американский регулятор одобрил экстренное применение вакцин, разработанных компаниями Moderna и Pfizer. Однако отметалось, что для формирования у граждан иммунитета к инфекции необходимо введение двух дох препарата.