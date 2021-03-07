Экономист рассказал, как повысить размер будущей пенсии Фото: Михаил ФРОЛОВ

Экс-заместитель министра здравоохранения и социального развития, проректор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов рассказал о том, как россияне могут повлиять на размер своей пенсии и увеличить ее.

По мнению экономиста, существует множество различных факторов, влияющих на выплаты в будущем. Величина пенсии будет зависеть от фиксированной выплаты - числа коэффициентов на лицевом счете в ПФР и средств в системе обязательной накопительной пенсии.

- Фиксированные выплаты выплачивается всем гражданам, которые имеют минимально необходимый трудовой стаж для получения пенсии по старости. К фиксированной части прибавляется страховая пенсия и она у каждого гражданина индивидуальная, - объяснил эксперт "Российской газете".