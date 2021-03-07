Ислам Махачев. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Поединок Ислама Махачева и Дрю Добера на турнире UFC 259 прошел рано утром 7 марта по московскому времени в Лас-Вегасе. Хороший знакомый Хабиба Нурмагомедова вернулся в октагон после долгого перерыва. Его соперником был американец Дрю Добер. Но в углу у Ислама был сам Хабиб Нурмагомедов, который специально прилетел в США несколько недель назад.

Итог поединка оказался тот, каким его ожидал сам Ислам Махачев - он одержал досрочную победу над Дрю Добером в третьем раунде решением судей. И таким образом, смог вернуться с победой после перерыва в почти полтора года.

- Я заслужил бой с кем-то из топ-5. У меня серия из 7 побед, дайте мне топового соперника. Знал, что Дрю очень сложный соперник, мог драться в стойке, но у него тяжелый удар. Я измотал его, - сказал Махачев после завершения поединка.

Напомним, что последний бой до этого дня Махачев провел 7 сентября 2019 года против Дэви Рамоса. Встреча прошла в Абу-Даби и тогда, к слову, поединок Махачев - Рамос был в мэйн-карде турнира UFC 242, где главной была встреча Хабиб-Порье.