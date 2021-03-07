Москвичей предупредили о морозах до -20 градусов 9 марта 2021 Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жителей Москвы и Подмосковья ждут январские морозы в марте. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Согласно прогнозам синоптиков, в первый рабочий день недели, во вторник, 9 марта, в регион должно прийти сильное похолодание. Как уточнил Вильфанд, днем в Москве и Подмосковье будет до минус 10-13 градусов, а ночью температура опустить до минус 15-20 градусов. На следующий день в среду, 10 марта, ночная температура местами достигнет 21 градуса.

«Если сравнить погоду в эти дни с самым холодным январским днем по климату, 31 января, то окажется, что средняя температура в этот день примерно на три градуса выше, чем та, которую мы прогнозируем сейчас», - приводит ТАСС слова специалиста, который отметил, что норма для 10 марта выше ожидаемой температуры на целых десять градусов.