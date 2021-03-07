В США выставили на продажу единственный в стране ВАЗ 2110. Фото: https://www.dfwcarsandtrucks.net

В Соединенных Штатах выставили на продажу двадцатилетний ВАЗ-2110. Как сообщает продавец, пробег у автомобиля всего 15 тысяч километров, все детали «как новые», и это единственный экземпляр в стране.

Американский автодилер DFW Cars&Trucks, сообщает, что в настоящее время автомобиль находиться в Техасе, а стоимость машины составляет 10 950 долларов - порядка 815 тысяч рублей.

В США выставили на продажу двадцатилетний ВАЗ-2110. Фото: https://www.dfwcarsandtrucks.net

В объявлении отмечается, что машина находится в отличном состоянии и готова к эксплуатации, а в салоне «пахнет новой Lada», но вместе с машиной владелец готов предоставить только документ о купле-продаже, поскольку разрешение на использование авто на территории США отсутствует. Как сообщает американского автодилера, возможно, «получится получить документ». Дело в том, что в Штаты строго лимитирован ввоз иномарок младше 25 лет.