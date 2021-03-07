Правила использования маткапитала на жилье упрощены в России Фото: REUTERS

Правительство России упростило процедуру использование материнского капитала на улучшение жилищных условий. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Документ касается тех случаях, когда материнский капитал идет на компенсацию затрат при строительстве или реконструкции дома. В соответствии с новыми правилами россиянам не нужно предоставлять в Пенсионный фонд документы о выполненных работах по улучшению жилищных условий. Согласно постановлению, достаточно будет выписки из Росреестра о том, что земельный участок и построенный на нем дом находятся в собственности.

В кабмине также напомнили, что с апреля 2020 года заявки на маткапитал подавать не нужно. По новым правилам сертификат оформляется автоматически и после рождения ребенка приходит в личный кабинет матери на портале Госуслуг.

С 2021 года размер материнского капитала был увеличен до 483 882 рублей на первого ребёнка и 639 432 рублей - на второго. Выплаты можно тратить на покупку или строительство жилья, а также оплату обучения ребенка, формирование накопительной части пенсии матери или приобретение товаров и услуг для детей-инвалидов.