В России за сутки выявили 10 595 новых случаев коронавируса Фото: Алексей БУЛАТОВ

В России за минувшие сутки выявили 10 595 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией во всех 85 российских регионах. Таким образом, по состоянию на воскресенье, 7 марта 2021 года, общее число заболевших COVID-19 за все время пандемии в стране возросло до 4 322 776 человек. Такие данные приводит Оперативный штаб по борьбе с пандемией.

Согласно представленным данным, за прошедшие сутки наибольшее число инфицированных зарегистрировали в Москве, где ежесуточный прирост заболевших составил 1534. На втором месте находится Санкт-Петербург с показателем 968 случаев заражения коронавирусом. Тройку замыкает Московская область с 773 заболевшими.

Среди новых заболевших около 11,6% не имели клинических проявлений болезни. Кроме того, за минувшие 24 часа зарегистрировали 368 летальный исход, а выздоровели 11 576 человек. За весь период пандемии в стране жертвами коронавируса стали 89 094 заболевших, всего вылечились 3 911 924.