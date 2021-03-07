Биоинженер объяснил, почему прививки от коронавируса переносятся тяжелее, чем от гриппа Фото: GLOBAL LOOK PRESS

По данным специалистов, несколько зарегистрированных на сегодняшний день типов вакцин против коронавирусной инфекции при инъекции переносятся тяжелее, чем прививки от гриппа

Как передает журнал Nature, исследователи сравнили частоту и распространенность побочных эффектов после прививок Pfizer, Moderna и AstraZeneca, которая является аденовирусная вакцина, как и российская «Спутник V» с поствакцинальными реакциями прививок от гриппа. Как выяснилось вакцины от COVID-19 пациенты переносят заметно тяжелее. Так побочные эффекты наблюдаются в два с лишним раза чаще, чем после антигриппозных прививок.

Эксперт по фармацевтическим разработкам, биоинженер, кандидат химических наук, руководитель научной экспертизы фонда Inbio Ventures Илья Ясный отметил, что все эти побочные эффекты кратковременные, проходят достаточно быстро и не способны причинить вред, сопоставимый с заражением COVID-19

«Привито уже под 100 миллионов человек во всем мире, проведены серьезные исследования, и на сегодня можно с уверенностью говорить о безопасности зарегистрированных антиковидных вакцин», - отметил специалист.

По его словам, прививки от COVID-19 могут переноситься тяжелее из-за иммунной реакцией на S-белок коронавируса, к которому вырабатываются антитела после вакцинации. Как он уточнил, для организма это абсолютно совершенно новый антиген.

«Комсомольская правда» также написала какие побочные эффекты встречаются чаще, а также сколько они могут длиться.