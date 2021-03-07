Более 157 млн рублей украли из банковских сейфов в центре Москвы Фото: Михаил ФРОЛОВ

Неизвестные злоумышленники украли из четырех ячеек в банке, расположенном в центре Москвы более 157 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе московского главка Министерства внутренних дел.

Как уточнили в ведомстве, банк находится на 1-й Брестской улице Москвы. Сообщение о краже из сейфовых ячеек поступило в правоохранительные органы утром в воскресенье, 7 марта. Сумма похищенных средств составила 157 миллионов 170 тысяч рублей. Правоохранители возбудили уголовное дело.

Как передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, кража произошла в период с 1 февраля по 6 марта текущего года.

По данным издания, жертвами грабителей стали двое мужчин, работающих в должности генеральных директоров, у которых украли 5,5 миллиона рублей и 3,5 миллиона рублей, соответственно, а также женщина, индивидуальный предприниматель, у которой украли 17,5 миллиона рублей и 750 тысяч долларов.