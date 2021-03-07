Большунов выиграл бронзу в марафоне на чемпионате мира: на финише он сломал палку в борьбе с Клэбо

У Большунова - еще одна награда на чемпионате мира. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В воскресенье, 7 марта, на чемпионате мира 2021 в Оберстдорфе завершился чемпионат мира по лыжным гонкам. Россиянин Александр Большунов занял третье место в марафоне. На финише дистанции развязалась драматичная борьба за победу. Большунов уверено шел первым к финишу. А за спиной у него - три норвежца.

Большунов после финиша лыжного марафона на ЧМ-2021. Фото: REUTERS

При заезде в финишный коридор произошло "лыжное ДТП": Клебо и Большунов столкнулись, россиянин сломал палку. И со сломанной палкой лидер сборной России смог удержаться в тройке. Второе место занял норвежец Эмиль Иверсен.

После завершения гонки судьи стали внимательно смотреть повтор финиша - не было ли у кого нарушений правил. Большунов, приехав третьим, зарыдал с досады. А норвежец Клебо его поддержал после финиша гонки.

Менять ли итоги гонки после финиша - судейская комиссия еще не озвучила своего решения.