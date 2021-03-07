Большунов: "Я не собираюсь идти на церемонию награждения с Клебо"

Клебо опередил Большунова на финише ЧМ-2021. Фото: REUTERS

Большунов после финиша лыжного марафона на чемпионате мира-2021 не сдерживал эмоций. Он признался, что сильно расстроился тому, как завершился для него турнир в немецком Оберстдорфе. И не сдерживал эмоций, говоря о том, что думает после 50 километров дистанции:

- Я думаю, что все видели на экране что происходило. Я сейчас пошел домой - пускай что хотят, то и делают. Если против нас идут, и дисквалифицировать могут кого угодно. Что говорил Клебо - не знаю. Там все было нечестно. Я не собираюсь сегодня на награждение с ним, - сказал Александр Большунов в прямом эфире телеканала "Матч ТВ".

Отметим, что сборная России официально подала протест на итог мужского марафона. На финише дистанции, напомним, в самом створе Большунов сломал палку в борьбе с норвежцем Йоханесом Клебо. Все ждут, чем завершатся разборки.