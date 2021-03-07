В Австрии приостановили вакцинацию AstraZeneca из-за смерти и болезни двух привитых женщин

Власти Австрии совместно с компанией AstraZeneca расследуют связь гибели и болезни двух женщин после вакцинации Фото: REUTERS

Австрийские власти приостановили в стране вакцинацию от коронавируса одной из партии препарата AstraZeneca. Вводить препарат из этой партии не станут, пока не завершится расследование одной смерти и заболевания одного из пациента среди вакцинировавшихся. Об этом сообщило Федеральное ведомство по безопасности в сфере здравоохранения (BASG) Австрии.

В BASG отметили, что доказательств связи между вакцинацией и ухудшением состояния привитых пока не выявлено.

По данным BASG, после вакцинации препаратом от компании AstraZeneca одной и той же партии в клинике в округе Цветль в федеральной земле Нижняя Австрия, 49-летняя женщина умерла из-за нарушения свёртываемости крови, а у 35-летней женщины развилась тромбоэмболия легочной артерии. Сейчас она идёт на поправку.

Австрийские СМИ также сообщили, что обе женщины - сотрудники медицинского центра в Цветле.

Ранее сайт KP.ru сообщал, что в Австрии после вакцинации препаратом Pfizer скончался 41 человек, однако связи между введением вакцины и гибелью пациентов также пока не установлено. 19 погибших страдали от тяжёлых заболеваний, 11 человек привились во время инкубационного периода заражения коронавирусом, а после вскрытия трёх погибших вина вакцинации была исключена.