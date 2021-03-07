Большунов отказался принять серебро в марафоне на ЧМ-2021

Большунов отказался от серебряной медали чемпионата мира. Фото: REUTERS

В немецком Оберстдорфе завершилась церемония награждения тройки лучших по итогам мужского марафона на ЧМ-2021. Наш Александр Большунов после долгой серии разборок стал вторым.

На церемонии награждения по итогам мужского марафона Большунов, который в этом сезоне выигрывает много стартов на Кубке мира, отметился особым жестом. Александр отказался принять серебряную медаль - он взял ее в руки, отказавшись одеть на шею. Чемпионом мира стал в итоге Эмиль Иверсен, бронзовым призером - Симен Крюгер.

На финише 50-километровой гонки Большунов сломал палку после того, как его по руке ударил Йоханес Клебо. Сборная России подала протест, который решено было принять. Клебо остался без медали и тогда норвежцы решили сами подать протест. Но его оставили без удовлетворения.