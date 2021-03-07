Facebook заблокировал пост kp.ru, созданный на основе официального релиза

Социальная сеть Facebook заблокировала заметку КП о задержании в Воронеже сторонников украинской молодежной радикальной группы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Социальная сеть Facebook заблокировала заметку в аккаунте "Комсомольской правды" о задержании сотрудниками ФСБ в Воронеже сторонников украинской неонацистской группы. Facebook пометил публикацию как "ложную", несмотря на то, что в ней содержится официальный комментарий Федеральной службы безопасности и Следственного комитета.

При этом, как сказано в сообщении, информацию заблокировали на основе данных украинской фактчекинговой платформы StopFake.

Новость была написана на основе официального сообщения ФСБ и Следственного комитета Фото: скриншот

Кроме того, с ограничениями в Facebook на ту же публикацию столкнулись другие российские издания, в том числе ТАСС и РБК. Информация также была заблокирована после проверки украинской StopFake.

Напомним, в новости о задержании участников украинской неонацистской группы сказано, что в отношении трёх человек возбуждены уголовные дела. Их подозревают в разжигании межнациональной вражды и унижении достоинства человека и группы лиц по признакам национальности.

В СК сайту KP.ru сообщили, что 19-летний молодой человек предположительно в январе 2020 года создал националистическую группу в Воронеже, затем изготовил трафарет с текстом экстремистского характера и с помощью него вместе с 33-летним приятелем делали надписи на стенах жилых домов двух районов Воронежа.