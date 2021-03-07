Роскомнадзор потребовал от Facebook восстановить доступ к информационным материалам российских СМИ

Роскомнадзор направил руководству компании Facebook письмо с требованием восстановить доступ к информации, размещенной в официальных аккаунтах российских СМИ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Роскомнадзор направил руководству социальной сети Facebook письмо с требованием восстановить доступ к информации, опубликованной в официальных аккаунтах российских СМИ.

В публикациях, удалённых соцсетью, были приведены официальные комментарии ФСБ и СК о задержании в Воронеже сторонников украинской неонацистской группы "МКУ".

Ранее сайт KP.ru сообщал, что Facebook заблокировала заметку в аккаунте "Комсомольской правды", пометив её как "ложную". В сообщении социальной сети сказано, что публикацию заблокировали на основе данных украинской фактчекинговой платформы StopFake.

Facebook также заблокировал аналогичные посты ТАСС и РБК.

Двое молодых людей 19 и 33 лет, сторонники "МКУ", были задержаны в Воронеже сотрудниками Федеральной службы безопасности. Их обвиняют в разжигании межнациональной вражды и унижении достоинства человека и группы лиц по признакам национальности.