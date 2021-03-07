В МВД Украины заявили о готовности вернуть Донбасс. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Советник министра внутренних дел Украины Валерий Поцелуйко заявил о готовности к "возвращению" Донбасса.

"Все готово. <…> мы готовы вернуть эти территории, мы готовы обеспечить там проведение любых мероприятий, но при одном условии: сначала россияне выводят свои войска, свой контингент, мы заходим, контролируем государственную границу, а потом проводим там все, что угодно", — сказал он в разговоре с телеканалом "Обозреватель".

Поцелуйко отметил, что вопрос и его решение о "деоккупации" зависит от Владимира Зеленского. При этом он выразил надежду, что данный процесс начнется уже в скором времени.

Он рассказал, что "программа деоккупации" была разработана и представлена главой МВД Арсеном Аваковым в 2019 году.

Напомним, Киев неоднократно заявлял, что Москва якобы применила военную силу и "оккупировала" территории на востоке Украины: самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики. В свою очередь российские власти неоднократно опровергали слухи о применении вооруженных сил РФ на Украине. Также Москва выступает за сохранение территориальной целостности Украины при условии выполнения Киевом так называемых Минских соглашений, призванных остановить боевые действия и урегулировать кризис в Донбассе.