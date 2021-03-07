Погиб Оливье Дассо: французский парламентарий и промышленник стал жертвой авиакатастрофы

Французский парламентарий и предприниматель Оливье Дассо Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В воскресенье, 7 марта, погиб Оливье Дассо – французский промышленник и парламентарий, представлявший Национальном собрании правую партию «Республиканцы».

69-летний политик и предприниматель стал жертвой крушения вертолета в Нормандии, упавшего в коммуне Тук. Второй жертвой авиакатастрофы стал пилот. Воздушное судно разбилось между нормандскими курортами Довиль и Онфлер.

Президент Франции Эммануэль Макрон уже выразил соболезнования родным и близким погибшего парламентария. Он добавил, что «Оливье Дассо служил своей родине как промышленник и депутат», назвав его гибель «огромной утратой» для всей страны, передает ТАСС.

Погибший был также одним из самых богатых людей во Франции, его состояние оценивается в пять миллиардов евро. Кроме того, Дассо в республике пользовался большим авторитетом.