Хуситы атаковали нефтехранилище в Саудовской Аравии заминированным дроном

Власти Саудовской Аравии заявили о попытке атаки на нефтехранилище Фото: REUTERS

Власти Саудовской Аравии заявили, что в районе одного из крупнейших в стране нефтехранилищ, расположенного в порту Рас-Танура (провинция Эш-Шаркия) упал заминированный беспилотник, который запустили повстанцы-хуситы. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших, попытка атаки также не привела к какому-либо к материальному ущербу.

Об этом сообщило Саудовское агентство печати со ссылкой на министерство энергетики страны. В ведомстве изданию рассказали, что «одно из нефтехранилищ в порту Рас-Танура в Восточном регионе, который является одним из крупнейших в мире портов для отгрузки нефти, было атаковано беспилотником со стороны моря».

«Попытка нападения не привела ни к гибели людей, ни к материальному ущербу», - добавил представитель министерства.

Ранее в воскресенье, 7 марта, мятежное движение хуситов «Ансар Аллах» объявило об атаке на объекты в порту Рас-Танура и «военные цели» в двух саудовских провинциях. По словам представителей повстанцев, они запустили в общей сложности восемь баллистических ракет и 14 заминированных дронов.