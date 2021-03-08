На Украине заявили об «очень сильном ударе» по России Фото: REUTERS

В Киеве заявили об «очень сильном ударе» Украины по России. По словам советника министра внутренних дел Валерия Поцелуйко, таким «ударом» для Москвы стала блокировка трех оппозиционных телеканалов.

«Те шаги, которые ввел СНБО, которые ввел президент (Владимир Зеленский — прим. ред.) — это очень мощные шаги», - заявил советник Авакова в эфире телеканала «Обозреватель».

Поцелуйко добавил, что «это удар» по «инструменту влияния» в Незалежной. Причем он выразил уверенность в том, «это очень сильный удар и потрясение для России». Кроме того, по его словам, Киев готов к гипотетическому «ответу» со стороны Москвы.

«Мы считаем, что будет противодействие. Вопрос только, когда и в какой степени», - отметил Поцелуйко.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее в феврале президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета Национальной безопасности (СНБО) о блокировке трех украинских оппозиционных телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK. Позже в стране заблокировали четыре Telegram-канала.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала блокировку оппозиционных телеканалов в Незалежной вопиющим примером политической цензуры.