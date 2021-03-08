Причиной крушения вертолета с российскими инструкторами в ЦАР стали технические проблемы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Авария с вертолетом в Центральноафриканской Республике произошла в минувшую среду, 3 марта, из-за технических проблем. Об этом сообщил посол России в республики Владимир Титоренко, который уточнил, что находящийся в воздушном судне российский инструктор не пострадал.

«Возникли технические проблемы с двигателем. Вертолёт совершил жёсткую посадку. Никто не пострадал - ни пилот, ни легко раненый российский инструктор», - приводит РИА Новости слова дипломата.

Как уточнил российский посол инцидент произошел с легким вертолётом марки Газель, которые используется национальной армией ЦАР для осуществления наблюдательных полетов над трассой между границей с Камеруном и Банги, где происходит снабжение столицы республики продовольствием и медикаментами.

«Периодически это дорога обстреливается из прилегающих лесных массивов остатками мятежников, которые не могут смириться с военным поражением», - отмтеил посол, сообщив, что в тот день вертолет занимался перевозкой в госпиталь Банги раненного во время подобного обстрела российского военного инструктора.

Напомним, ранее в программе «Вести недели» на телеканале «Россия 1» появилось сообщение о том, что в ЦАР вертолет с российскими военными специалистами на борту совершил вынужденную посадку. По данным телеканала, воздушное судно упало в болото и загорелось. На борту находилось два человека.