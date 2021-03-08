В Испании назвали новой угрозой для Европы спад рождаемости Фото: Олег ЗОЛОТО

Испанское издание El Pais предупредило страны Европы о предстоящей новой угрозе, которая будет вызвана пандемией и вынужденной самоизоляцией. Согласно представленным данным издания, связанные с COVID-19 ограничения повлекут за собой спад рождаемости.

Издание указывает на то, что уровень рождаемости за декабрь и январь по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизился на 22,6 процента.

Как отмечает директора института Национального исследовательского совета Диего Рамиро, пока данные есть только за два месяца текущего года, но уже ясно, что снижение будет серьезным.

«Уже сейчас ясно, что спад ожидается сильным», - заявляет эксперт.

Издание добавляет, что аналогичная ситуация фиксируется и в других станах Европы. В Италии в декабре текущего года уровень рождаемости упал на 21,6 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Во Франции количество новорожденных снизилось на 13 процентов.