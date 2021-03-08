Новый российский беспилотник «Альтиус» планируют испытать летом 2021 года Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Опытный образец российского разведывательно-ударного беспилотного летательного аппарата (БПЛА) «Альтиус» начнет серию испытательных полетов с применением спектра управляемого оружия, включая высокоточные ракеты, летом текущего года.

Как передает агентство «РИА Новости» со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе, в ходе планируемых испытаний новый беспилотник будет наносить авиаудары по мишеням на полигонах управляемым вооружением класса «воздух - поверхность», в том числе речь идет о высокоточных управляемых ракетах и корректируемых авиабомбах из состава комплекса, которые были разработаны специально для беспилотного летательного аппарата.

Уточняется, что в ходе испытаний планируют отработать программы типовых ударных вылетов с уничтожением легкой техники, танков, а также скоплений живой силы противника.

«На лето этого года запланированы испытательные полеты опытного образца «Альтиуса» с нанесением первых авиаударов по мишеням на полигонах управляемым вооружением», - сообщили агенству.

Напомним, ранее сообщали оп планах в 2023 году провести испытания современной гиперзвуковой управляемой ракеты «Гремлин», работы над которой начались в 2018 году.