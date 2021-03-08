МИД РФ поздравил женщин с 8 марта на 25 языках мира Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В понедельник, 8 марта, министр иностранных дел России Сергей Лавров, а также российские послы в зарубежных государствах поздравили женщин с Международным женским днем более чем на 20 языках мира. Видеоролик с поздравлениями опубликован в аккаунтах внешнеполитического ведомства в соцсетях.

«Дорогие, любимые женщины! Поздравляем вас с 8 Марта – Международным женским днём … Здоровья, любви и радости!», - говорится в поздравлении, опубликованном над видео МИД РФ.

Лавров также поздравил женщин с Международным женским днём, пожелав им весеннего настроения и воплощения самых амбициозных планов. Текст поздравления главы МИД РФ размещен на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«Дорогие женщины, с большим удовольствием присоединяюсь к акции "Вам, любимые". Сердечно поздравляю всех вас с Международным женским днём! От всей души желаю здоровья, успехов, радости и счастья!», - говорится в его поздравлении.

Дипломат отметил профессиональные достижения, а также «труды по сохранению тепла и уюта семейного очага». «Вы – наше вдохновение!», - отмтеил он.