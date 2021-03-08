Взрывы прогремели на военной базе в Экваториальной Гвинее: 20 человек погибли и более 400 ранены

Взрывы прогремели на военной базе в Экваториальной Гвинее Фото: twitter.com

В минувшую субботу, 7 марта, произошла серия взрывов на военной базе в крупнейшем городе Экваториальной Гвинеи Бате. По данным Министерства здравоохранения в результате происшествия погибли по меньшей мере 20 человек и более 400 ранены.

Президент Экваториальной Гвинеи Теодоро Обиан Нгема Мбасого назвал причиной трагедии халатность военных, которые отвечают за хранение взрывчатых веществ и боеприпасов. Министр иностранных дел страны Симеон Ангуэ назвал ситуацию в Бате катастрофической и запросил международной помощи по дипломатическим каналам.

Первый взрыв произошел в субботу, 7 марта, в 13:45 по местному времени (15:45 по московскому времени), после чего в течение полутора часов произошло по меньшей мере еще три взрыва. В 17:44 произошел пятый мощный взрыв, после которого последовала серия меньших по мощности взрывов.

В результате инцидента полностью разрушено множество зданий, со многих сорваны крыши. Десятки людей числятся пропавшими без вести.