В Японии чиновника уволили за дорогие ужины за счет бизнесменов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Высокопоставленный чиновник правительства Японии, которого считают приближенным премьер-министра страны Ёсихидэ Суга, лишился своего поста из-за подозрений в нарушении кодекса поведения государственных служащих.

Как передает агентство Kyodo, своей должности лишился вице-министр по административным делам и коммуникациям Ясухико Таниваки, который в период с 2018 по 2020 год три раза проводил встречи за ужином с представителями крупнейшей телекоммуникационной компании страны NTT (Nippon Telegraph and Telephone). Как уточняется, за блюда каждый раз платили представители телекоммуникационной компании. В общей сложности это обошлось в 107 тысяч иен (987 долларов).

«Ситуация заслуживает крайнего сожаления», - заявил глава ведомства Рёта Такэда.

Действующее законодательство Японии запрещает государственным чиновникам получать какие-либо подарки от представителей компаний из секторов, регулированием которых они занимаются.

Это уже не первый случай в марте. Ранее секретарь правительства Японии по связям с общественностью Макико Ямада ушла в отставку из-за скандала по поводу ее участия в ужине с сыном премьер-министра страны Сэйго Сугой, который работает в продюсерской компании Tohokushinsha Film, и за ужином в 2019 он оплатил счет блюд, стоимость которых превысила 70 тысяч иен (около 650долларов).