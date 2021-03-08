Полиция Брюсселя ввела патрули для борьбы с домогательствами Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В понедельник, 8 марта, полицейские в штатском приступили к патрулированию общественных мест в Брюсселе для борьбы с сексуальными домогательствами в отношении женщин. Об этом сообщил бургомистр бельгийской столицы Филипп Клоз.

«С этого момента полицейские в штатском будут на улицах выявлять случаи домогательств», - сообщил бургомистр в своем Twitter.

Официальный представитель брюссельской полиции Оливье Слосс уточнил, что поначалу правоохранители сосредоточат свои усилия на остановках общественного транспорта, где будут фиксировать подобные нарушения и составлять протоколы.

«В прошлом году мы начали обучать сотрудников выявлению домогательств на улице, как заботиться о жертвах таких действий, а также каким образом составлять протоколы», - сказал официальный представитель полиции Брюсселя в интервью бельгийскому агентству Belga.

По словам Слосса, правоохранители получают много свидетельств о том, что женщины часто стали сталкиваться с домогательствами в общественных местах. Как он считает, наличие подобных патрулей необходимо, чтобы констатировать такие происшествия.

Прокуратура Бельгии пообещала, что будет уделять особое внимание таким правонарушениям, рассматривая такие протоколы быстрее и тщательнее.