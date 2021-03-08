Коронавирус у Башара Асада: президент Сирии и его жена заразились COVID-19 Фото: REUTERS

Президент Сирии Башар Асад и его жена Асма Асад заразились коронавирусной инфекцией. Об этом в понедельник, 8 марта, сообщается в официальном Twitter-аккаунте главы государства.

- Президент Асад и госпожа Асма Асад почувствовали недомогание и сочли, что симптомы схожи с COVID-19. Они сдали ПЦР-тест для диагностики коронавирусной инфекции, тест показал положительный результат, - говорится в сообщении.

Сообщается, что сирийский лидер и его супруга в настоящее время находятся в хорошем, стабильном состоянии.

Президент Сирии и его супруга призвали жителей страны соблюдать меры предосторожности и профилактики на фоне пандемии, а также выразили свою благодарность врачам, которые работают «на передовой» борьбы с коронавирусом.

Как сообщал сайт kp.ru, 22 февраля власти Сирии зарегистрировали российскую вакцину от COVID-19 «Спутник V», разработанный центром имени Гамали, и разрешили применение данного препарата на территории республики.