Список полностью доступных для туристов стран назвали в ООН

В ООН перечислили полностью доступные для туристов страны Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Только пять государств в мире в настоящее время в полной мере доступны для иностранных туристов. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте Всемирной туристической организации ООН в понедельник, 8 марта.

Полностью открыты для путешественников сейчас Албания, Доминиканская Республика, Коста-Рика, Северная Македония и Танзания. Из полностью открытых стран прямое сообщение у России есть только с Танзанией.

Каждая третья страна в настоящее время полностью закрыта для международного туризма. По информации на февраль текущего года 69 из 217 стран, то есть 32 процента государств, не принимают иностранных туристов, границы еще 73 стран частично закрыты. Тесты или карантин из-за эпидемиологической ситуации на фоне пандемии коронавирусной инфекции требуют еще около 70 государств.

Ранее во Всемирной туристической организации ООН сообщали, что сокращение числа турпоездок по всему миру из-за пандемии коронавируса принесло туристической отрасли за первые 10 месяцев минувшего 2020 года убытки в размере 935 миллиардов долларов.