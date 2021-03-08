Леонид Кравчук заявил, что СССР можно было сохранить. Фото: Петр Сивков/ТАСС

Первый украинский президент Леонид Кравчук считает, что СССР можно было сохранить, превратив его в конфедерацию. Политик заявил, что перед подписанием Беловежских соглашений в Москве обсуждался вариант, при котором Советский Союз мог остаться единым государством.

- Ельцин посоветовался со многими руководителями республик, мы с ним обсуждали эту тему. Он тогда предложил создать конфедерацию вместо федеративного государства, предложил это Горбачеву. Тот попросил привести пример такого государства, на что Ельцин указал на Швейцарию, где происходит постоянная ротация на должности главы государства. Горбачев так задумался и говорит: «Нет, так нельзя, должен быть один президент», - рассказал Леонид Кравчук в эфире канала «Украина 24» в понедельник, 8 марта.

По словам экс-президента Украины, тогда он понял, что реализовать такой сценарий не выйдет, а через некоторое время Горбачев предложил референдум о сохранении Советского Союза. Леонид Кравчук заявил, что всем стало понятно, что Горбачев не собирается радикального ничего менять, а, по словам политика, делать изменения при сохранении системы невозможно.