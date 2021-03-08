Борис Джонсон отказался комментировать скандал с интервью принца Гарри и Меган Маркл Фото: REUTERS

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что не станет комментировать скандал, вызванный интервью принца Гарри и Меган Маркл американской телеведущей Опре Уинфри. Об этом в понедельник, 8 марта, пишет издание The Times.

Отмечается, что британский премьер сообщил, что глубоко восхищается королевой Елизаветой Второй и не будет комментировать сложившуюся ситуацию.

Напомним, покинувшие британскую королевскую семью и переехавшие в США принц Гарри и Меган Маркл дали двухчасовое интервью американской журналистке Опре Уинфри, оно транслировалось на канале CBS в минувшее воскресенье.

В числе прочего Меган Маркл рассказала о разговорах в королевской семье про цвет кожи будущего ребенка семьи. Позже Опра Уинфри сообщила, что королева Елизавета II и ее муж герцог Эдинбургский Филип не имели отношения к подобным высказываниям.

Напомним, что критические замечания в адрес королевской семьи со стороны принца Гарри и Меган Маркл в Букингемском дворце расценили как «объявление войны».