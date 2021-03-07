Times: В Букингемском дворце интервью принца Гарри и Меган Маркл назвали «объявлением войны»

Британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Критические замечания в адрес британской королевской семьи, которые в интервью американской телеведущей Опре Уинфри допустили принц Гарри и его супруга Меган Маркл, в Букингемском дворце расценили как «объявление войны». Об этом пишет газета The Sunday Times со ссылкой на неназванные источники.

Собеседники издания утверждают, что члены королевской семьи Великобритании решили не комментировать интервью герцогов Сассекских, которое выйдет в эфире телеканала СBS. По словам источников, Букингемский дворец будет «с достоинством молчать», однако если в интервью прозвучат обвинения в адрес конкретных лиц, не исключается возможность ответных заявлений или действий.

Один из информаторов газеты сказал, что «ответ будет зависеть от того, на кого будет обращена критика» – на саму королевскую семью или на конкретных людей, которые могут «открыто постоять за себя».

«Королевская семья может принять и выдержать такой удар, но не отдельные люди. Королевская семья не ведет войны, ее ведут Сассекские»,- приводит газета его слова.

Кроме того, в Букингемском дворце сообщили изданию, что королева Елизавета II не станет смотреть интервью своего внука и его жены американскому каналу, но утром за завтраком помощники ознакомят ее с содержанием беседы.

Ожидается, что принц Гарри и Меган Маркл расскажут, почему приняли решение отказаться от королевских полномочий с привилегиями. Интервью выйдет в эфир в ночь с 7 на 8 марта.

Напомним, как писал сайт kp.ru, беспрецедентное решение принца Гарри и Меган Маркл отказаться от своих титулов и уехать из Великобритании в Северную Америку вызвало гнев королевы и «гражданскую войну» в Букингемском дворце.

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