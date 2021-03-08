Расовая дискриминация, пол будущего ребенка, отказ от общения с отцом: Гарри и Меган Маркл дали интервью Опре Уинфри

Британский принц Гарри и его жена дали интервью Опре Уинфри Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В середине февраля американский телеканал CBS объявил, что герцог и герцогиня Сассекские дадут интервью Опре Уинфри, и это будет первое интервью пары, после того, как она покинула британскую королевскую семью и переехала в США – на родину Меган Маркл.

Подогревая интерес зрительской аудитории, телеканал до выхода в свет спецвыпуска показал в эфире всего два коротких фрагмента встречи одной из самых известных американских телеведущих с теперь уже бывшими членами династии Виндзоров. И не прогадал: по предварительным оценкам, трансляцию двухчасового телеинтервью в США посмотрело более 100 млн. зрителей, больше, чем последний «Супербоул» - ежегодный финал чемпионата США по американскому футболу (в этом году в прямом эфире его посмотрели рекордные 96,4 млн. зрителей).

В Букингемском дворце о телеэскападе принца Гарри и его жены, конечно же, знали и без телевизионных анонсов, но никаких специальных действий по этому поводу не предприняли. Разве что сама королева в своем аудиообращении к нации по случаю Дня Содружества, за день до трансляции интервью блудного внука, подчеркнула важность единства и семьи.

Опра Уинфри, вхожая в британскую королевскую семью, решила сначала поговорить один на один с Меган Маркл, затем к ним присоединился Гарри.

На Меган были драгоценности матери Гарри, принцессы Дианы. Принц настоял, чтобы жена надела их для того, чтоб Диана незримо присутствовала с ними в моменты телеоткровений на весь мир.

Наиболее интересные фрагменты интервью:

О первой встрече Меган с королевой

Меня заставили научиться делать реверанс. Я искренне думала, что он не был нужен, что это часть внешнего антуража и совсем не то, что требуется, когда ты внутри семьи. Я даже сказала Гарри: «Ведь это же твоя бабушка». Он ответил: «Это королева».

Она подарила мне жемчужные серьги и такое же ожерелье. В автомобиле у королевы было одеяло, которым она накрывала ноги, чтобы согреться. И она положила мне его на колени. Этот жест сразу заставил меня подумать, что это и моя бабушка.

О свадьбе

Мы с Гарри знали: это был не наш день, это было торжество, запланированное для всего мира… А само бракосочетание состоялось частным образом, за 3 дня до той церемонии, которую видели все.

О жизни Меган в королевской семье

Жизнь была глубоко одинокой и изолированной. Мне не разрешали встречаться с друзьями, поскольку такие встречи широко освещались в СМИ. Я была везде, но я – нигде.

Я оставила свою карьеру, свою жизнь. Я оставила все, потому что люблю его. Я писала письма его семье, в которых говорила, что готова посвятить себя всему этому, я здесь и для вас, используйте меня как хотите. Но не было никаких указаний, не было помощи. Я даже не знала британский национальный гимн, но никто во дворце не думал об этом. Я гуглила и разучивала текст гимна по ночам. Я хотела, чтобы они гордились мною.

О сыне Арчи

Меган: В Букингемском дворце было немало опасений и споров на тему того, насколько темной может быть цвет кожи ребенка (мать Меган Маркл – афроамериканка – Ред.).

Гарри: Такой разговор был. Я никогда о нем не расскажу. Сначала мне он показался неловким, потом я был просто шокирован.

О втором ребенке

Мы ждем девочку. Ребенок должен родиться этим летом.

О расовой дискриминации

Для нас, для нашего союза и расовых особенностей Меган у моей семьи было много возможностей выразить нам некоторую поддержку. Даже британские парламентарии – как консерваторы, так и лейбористы – заявляли о колониальном подтексте статей и заголовков, написанных о Меган. Тем не менее, на эту тему никто из моей семьи ничего никогда не говорил. Это больно.

О двойных стандартах

Когда жену принца Уильяма, Кейт Миддлтон сфотографировали в определенной позе во время ее беременности, все хвалили ее как будущую мать. Когда в точно такой же позе позже сфотографировали меня, то британские СМИ обвинили меня в гордости и тщеславии… Когда журналисты прознали, что и я, и Кейт во время беременности на завтрак ели авокадо, то про Кейт писали, что авокадо помогает справиться ей с недомоганиями, а Меган ест авокадо из-за опустошения.

О взаимоотношениях Меган Маркл и Кейт Миддлтон

Фирма (так Гарри и Меган называют королевскую семью – Ред.) может опровергнуть самую нелепую историю. Но выдуманный рассказ о том, что я якобы заставила плакать Кейт, стало началом моей планомерной ликвидации. И там знали, что эта история – неправда. Если они не собираются опровергать ее, то зачем мы будем делать это?

О жизни во дворце

Меган: С момента, как я вошла в семью, и до принятия решения о переезде, я не видела своего паспорта и водительских прав. Я была в ловушке.

Гарри: Я сам был в ловушке. Я не видел выхода. Я был в ловушке, но я не знал, что я в ней. Это ловушка системы, в ней вся моя семья. Мой отец и мой брат – они тоже в ловушке. Они не могут из нее вырваться, и я испытываю к этому огромное сострадание.

О мыслях Меган о самоубийстве

Мне было тяжело признаться в этом, особенно Гарри, потому что я знаю, сколько потерь он понес. Но я знала, что если не признаюсь в этом, то я сделаю это. Я просто не хотела больше жить.

О причинах переезда в США

Мне пришлось поставить себя на ее место, чтобы понять, с какими расовыми предрассудками Меган столкнулась. На это не нужно было много времени.

Я отчаянно пытался остановить повторение истории (с матерью принца Гарри, принцессой Дианой, погибшей в 1997 году – Ред.), но не получил никакой помощи.

О реакции принца Чарльза на переезд сына в США

Перед тем, как публично отказаться от королевских привилегий, у меня было три разговора с королевой и два с отцом. После этого он перестал отвечать на мои звонки.

О принцессе Диане

Думаю, что мама была бы очень расстроена из-за того, как все это обернулось. Но, в конечном итоге, все, чего она когда-либо хотела, это то, чтобы мы были счастливы.

Все, что у меня есть в финансовом плане, это то, что осталось от моей мамы. И без этого мы не смогли бы переехать в США. Она определенно предвидела все это, и я чувствовал ее присутствие на протяжении всего этого процесса.

О возможной реакции на интервью Меган

Я не собираюсь прожить свою жизнь в страхе.

О конце сказки про любовь к принцу

Это лучше любой сказки, которую вы когда-либо читали.