Little Big отказалась от участия в отборе на «Евровидение-2021». Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Российская группа Little Big, выбранная Первым каналом представлять РФ на международном песенном конкурсе «Евровидение» в минувшем 2020 году, отказалась от участия в отборе на конкурс 2021 года. Об этом в понедельник, 8 марта, сообщил лидер группы Илья Прусикин.

- Группа Little Big не будет принимать участие в отборе текущего года, - сообщил он в эфире Первого канала.

Участники группы сообщили, что данное решение было согласовано с Первым каналом, который занимается отбором участников.

- Во-первых, нашу песню сравнивали бы с Uno, а не с участниками конкурса. Во-вторых, в нашей страны очень много креативных и очень крутых музыкантов, мир должен их услышать, - объяснил лидер Little Big.

Напомним, сегодня вечером в эфире Первого канала состоится национальный отбор кандидатов на поездку в Нидерланды на конкурс «Евровидение-2021». Рэйв-группа Little Big, которая считалась одним из главных претендентов на участие в конкурсе этого года, сегодня выпустила новый клип, который поклонники сперва приняли за номер для «Евровидения».

Конкурс песни «Евровидение» пройдет 18-22 мая 2021 года на арене Ahoy в Роттердаме с участием исполнителей из 41 страны. В 2020 году на конкурс от России должна была отправиться группа Little Big с песней «UNO», но «Евровидение» тогда пришлось отменить из-за эпидемии коронавируса.