Глава ВОЗ: последствия пандемии COVID-19 сильнее сказались на женщинах, чем на мужчинах Фото: Мария ЛЕНЦ

Последствия пандемии коронавирусной инфекции во многих случаях сильнее сказались на женщинах, чем на мужчинах. В частности, это проявилось в росте домашнего насилия и снижении возможностей для доступа к охране репродуктивного здоровья. Об этом в понедельник, 8 марта, сообщил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус в ходе брифинга в Женеве.

- Если смотреть относительные цифры потери в сфере занятости были более высокими среди женщин, чем среди представителей сильного пола. Именно женщины несут дополнительное бремя, связанное с уходом за детьми и пожилыми родственниками, - отметил гендиректор Всемирной организации здравоохранения.

Гебрейесус напомнил, что женщины составляют примерно 70 процентов медицинских работников в мире, поэтому на фоне пандемии коронавирусной инфекции они сыграли ключевую роль в лечении зараженных и спасении жизней людей.

В связи с Международным женским днем 8 Марта глава ВОЗ выразил благодарность всем женщинам, которые работают в сфере здравоохранения. Он отметил, что именно они сохраняют мир безопасным и оказывают помощь уязвимым людям.