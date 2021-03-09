В Госдуме предложили привлекать к уголовной ответственности за фейки о росте цен

За создание ажиотажного спроса на базовые продукты могут не только штрафовать, но и лишать свободы Фото: Евгения ГУСЕВА

В России предложили привлекать к уголовной ответственности за распространение ложных слухов о росте цен, которые приводят к панике, ажиотажному спросу на продукты и как следствие – к их реальному подорожанию

С такой инициативой выступил депутат Госдумы от «Единой России» Анатолий Выборный. Он разработал законопроект, предусматривающий уголовное наказание за фейки, провоцирующие стихийный рост цен на базовые продукты. В документе предполагается штрафовать физических и юридических лиц, виновных в распространении подобной информации, на сумму от от 200 до 800 тысяч рублей, а также лишать свободы на срок до трех лет, сообщает газета «Известия».

Парламентарий предлагает дополнить статью УК РФ 185.3. «Манипулирование рынком» новой третьей частью: «Публичное распространение заведомо ложной общественно значимой информации об изменении розничных цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости».

Анатолий Выборный пояснил изданию, что речь идет об уголовном наказании «за искусственное создание панического спроса» на такие важные продукты, как мясо, рыба, яйца, сахар, масло и другие, а также за «распространение умышленных ценовых фейков, провоцирующих резкий скачок цен на эти товары» или их дефицит.