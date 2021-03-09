В Мехико 15 сотрудниц полиции пострадали на марше в защиту прав женщин

Демонстрация, приуроченная к Международному женскому дню, обернулась погромами и столкновениями Фото: REUTERS

В понедельник, 8 марта, в мексиканской столице Мехико проходил марш в защиту прав женщин, приуроченный к Международному женскому дню.

Акция началась мирно, но через какое-то время активистки начали крушить ограждения и вступать в стычки с правоохранителями. В результате пострадали как минимум 15 сотрудниц полиции, которые получили травмы и ранения в стычках с участницами марша, сообщает городское управление общественной безопасности на своей странице в Twitter.

Шествие в знак протеста против насилия в отношении женщин начиналось мирно Фото: REUTERS

«В ходе марша пострадали 15 женщин-полицейских и четверо гражданских лиц», - говорится в сообщении.

Отмечается, что шествие в знак протеста против насилия в отношении женщин изначально носило мирный характер, пока однако группа агрессивно настроенных участниц акции не попыталась прорваться через металлические ограждения вокруг Национального дворца.

Правоохранительные органы с трудом смогли взять ситуацию под контроль Фото: REUTERS

Стражи порядка с трудом смогли взять ситуацию под контроль. Кроме того, им запретили применять в отношении демонстранток силу. Судя по снимкам с места событий, правоохранителям пришлось туго.

Полицейским было приказано не применять силу Фото: REUTERS

Среди тех, кто пытался обеспечивать порядок и безопасность в городе во время марша 8 марта, было около 2,7 тысячи женщин-полицейских.