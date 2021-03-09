Мелкие взятки в России чаще других берут полицейские и педагоги Фото: Анастасия Осипова

Мелкие взятки в России чаще других берут полицейские, педагоги и сотрудники уголовно-исполнительной системы. Об этом рассказал глава управления по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Генпрокуратуры России Виктор Балдин.

По его словам, практика показывает, что чаще всего подобные преступления совершают представители полиции. Балдин пояснил, что граждане дают им деньги, чтобы не привлекаться к ответственности за правонарушения передает РИА Новости.

Кроме того, представитель Генпрокуратуры рассказал, что в списке оказались педагоги, которые берут деньги за положительные оценки при сдаче экзаменов, и сотрудники ФСИН, которые получают взятки за пронос в тюрьмы запрещенных предметов, а также создание привилегированных условий для заключенных.

Отмечается, что лидером среди российских регионов по числу зарегистрированных фактов взяточничества в 2020 году стала Москва.

«Далее - Республика Татарстан, Ставропольский край, Московская область, Республика Башкортостан, Краснодарский край, Челябинская и Ростовская области, Республика Дагестан и Пермский край», - сообщил Балдин.