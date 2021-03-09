Власти 12 штатов США подали иск на Байдена из-за климатического указа Фото: REUTERS

Власти 12 американских штатов подали иск в отношении президента США Джо Байдена и его администрации за подписание указа о защите здоровья населения и окружающей среды.

Как передает Fox News, истцы заявляют, что расширение полномочий федеральных регуляторов может нанести серьезный экономический ущерб.

Изначально иск выдвинул генеральный прокурор Миссури Эрик Шмитт, но позже к нему присоединились власти штатов Юта, Аризона, Теннесси, Канзас, Оклахома, Арканзас, Небраска, Южная Каролина, Индиана, Огайо и Монтана.

Все подавшие иск полагают, что федеральные власти США, утверждая суммы общественных издержек парниковых газов, могут изменять и вводить новые положения, после чего это ляжет финансовым бременем на обычных граждан. По словам истцов, такой указ нарушает принцип разделения властей.

Согласно подсчётам рабочей группы американского лидера, издержки предварительно составят 9,5 триллиона долларов.

Напомним, ранее Дональда Трамп принял решение выйти из Парижского соглашения по климату, которое предусматривает радикальное снижение парниковых газ, однако Байден в первый же день пребывания в должности американского президента подписал указ о возвращении США к обязательствам в рамках договора.