Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Коронавирус Covid-19

Израиль отказался от вакцины против COVID-19, используемой на Украине

С переговорами стран о взаимном признании паспортов вакцинации возникли проблемы
Антон Беспамятных
Комментарии (1)Комментарии (1)
Израиль отказался признавать вакцину от коронавируса, одобренную на Украине

Израиль отказался признавать вакцину от коронавируса, одобренную на Украине

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Израиль отказался признавать индийскую вакцину от коронавирусной инфекции Covishield, которая используется на Украине. Об этом сообщил украинский посол в Иерусалиме Евгений Корнийчук в эфире телеканала "Украина 24".

Он рассказал, что страны обсуждают взаимное признание паспортов вакцинации для туристов. Сейчас с переговорами возникли проблемы, так как Израиль не собирается признавать препараты, которые используются на Украине. Стороны будут решать этот вопрос в ближайшее время.

Ранее на Украине зарегистрировали вакцину от коронавирусной инфекции производства компании AstraZeneca. Как отметили в украинском министерстве здравоохранения, вакцина была одобрена для экстренного применения. Первые 500 тысяч доз препарат уже прибыли в страну с фабрики, которая расположена в индийском городе Пуне. Незадолго до регистрации препарата замминистра здравоохранения Украины Виктор Ляшко заверил граждан, что поставки препаратов от COVID-19 ожидаются в ближайшее время.