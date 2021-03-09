Нигерийский штамм COVID-19 выявили в Германии, Британии, Дании, Норвегии, США и Канаде Фото: Мария ЛЕНЦ

Нигерийский штамм коронавирусной инфекции выявили уже в нескольких странах, среди которых Великобритания, Германия, Дания, Норвегия, США и Канада.

Первый раз подобный штамм зафиксировали в декабре прошлого года в Нигерии и Великобритании.

Как передает Bild со ссылкой на организацию Centogene, специализирующуюся на диагностике редких заболеваний, в Германии новый штамм подтвердился в пробе, которую взяли в центре тестирования на коронавирус в аэропорту Берлина. Инфицирован был человек, прибывший из Саксонии.

По данным экспертов, новый штамм схож с британским вариантом, но в белке-шипе есть мутации, как у южноафриканского и бразильского штаммов.

Эксперт НИИ гриппа российского Минздрава Лиознов сообщили, что существующие на сегодняшний день вакцины от коронавируса защищают от новых штаммов, однако против южноафриканского работают чуть хуже.